Щонайменше 2 загиблих та 7 поранених: подробиці ракетного удару по багатоповерхівці в центрі Краматорська

Російські терористи ввечері, 1 лютого, вдарили ракетою по багатоповерхівці в центрі Краматорська. Уже відомо про щонайменше 2 загиблих та 7 поранених.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Щонайменше двоє загиблих і семеро поранених - такі наслідки обстрілу Краматорська, зафіксовані на цю хвилину. Дві години тому російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому у центрі міста, і повністю його зруйнували. На місці працюють рятувальники, правоохоронці та комунальні служби - розбирають завали знищеного будинку. Ймовірно, що під ними можуть бути люди. Про хід рятувальних робіт повідомлятиму додатково", - написав Кириленко.

Нагадаємо, у м. Краматорськ Донецької області ввечері, 1 лютого, російські окупанти запустили ракету по багатоповерховому житловому будинку. Очевидці повідомляють, що під завалами перебувають люди, які просять про допомогу.

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