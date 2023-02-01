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Щонайменше 2 загиблих та 7 поранених: подробиці ракетного удару по багатоповерхівці в центрі Краматорська

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Щонайменше 2 загиблих та 7 поранених: подробиці ракетного удару по багатоповерхівці в центрі Краматорська

Фото: facebook/Павло Кириленко

Будинок в центрі міста повністю зруйнований.

Російські терористи ввечері, 1 лютого, вдарили ракетою по багатоповерхівці в центрі Краматорська. Уже відомо про щонайменше 2 загиблих та 7 поранених. 

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. 

"Щонайменше двоє загиблих і семеро поранених - такі наслідки обстрілу Краматорська, зафіксовані на цю хвилину. Дві години тому російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому у центрі міста, і повністю його зруйнували. На місці працюють рятувальники, правоохоронці та комунальні служби - розбирають завали знищеного будинку. Ймовірно, що під ними можуть бути люди. Про хід рятувальних робіт повідомлятиму додатково", - написав Кириленко. 

Нагадаємо, у м. Краматорськ Донецької області ввечері, 1 лютого, російські окупанти запустили ракету по багатоповерховому житловому будинку. Очевидці повідомляють, що під завалами перебувають люди, які просять про допомогу. 

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Дата публікації
Перегляди
5185
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