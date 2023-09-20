Щонайменше 25 тис. українців втратили кінцівки через війну – Sky News

За інформацією видання, за 18 місяців війни в Україні принаймні в 10 разів більше людей з ампутаціями, ніж американців, покалічених за 20 років в Іраку та Афганістані разом узятих.

Щонайменше 25 тис. українців втратили кінцівки після повномасштабного вторгнення РФ у лютому минулого року.

Такі дані наводить у своїй статті британське видання Sky News без вказівки на офіційне джерело інформації.

"Точні цифри важко перевірити, і вони можуть бути набагато вищими", – йдеться у статті.

Кількість покалічених російських окупантів невідома, але вважається, що вона також величезна. Ні українські, ні російські чиновники офіційно не бажають оприлюднити ці цифри, зазначають у виданні.

"Цифра не є офіційною, і деякі з них — це втрата кількох кінцівок. Це стадіон, повний інвалідів", – каже Майк Коркоран, співзасновник Медичного центру ортопедії та протезування (MCOP) неподалік Вашингтона.

За 18 місяців війни в Україні принаймні в 10 разів більше українців з ампутаціями, ніж американців, покалічених за 20 років в Іраку та Афганістані разом узятих.

Майк Коркоран прогнозує, що проблеми, з якими стикається Україна з ампутаціями, зрештою зроблять її світовим лідером у протезуванні. Але це потребує часу та великих інвестицій.

У його планах – згодом відкрити клініку з протезування в Україні. Наразі Майк та його команда курсують туди й назад Україною, щоб навчати місцевих лікарів.

"Це займе більше сил, ніж мають наша компанія та я. Сотням протезистів знадобиться багато років, щоб фактично доглядати за всіма цими пораненими людьми, не лише військовими, а й цивільними", — каже Майк Коркоран.

Раніше український військовослужбовець Ілля Михальчук розповів про звірства, які йому довелося пережити в полоні у бойовиків ПВК "Вагнер". Чоловікові вагнерівці ампутували дві руки.

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