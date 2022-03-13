Щоночі атакує позиції росіян: Україну захищає 50-річний ветеран з Великої Британії

Британський ветеран закликав підтримувати українських біженців.

50-річний ветеран британської армії Зак Вест, який вже 10 років живе в Україні, приєднався до захисту держави проти російських загарбників. Зараз він воює в одній із областей України.

Також читайте Окупанти готують диверсії на шляхах пересування конвоїв з гуманітарною та військовою допомогою

Про це повідомляє dailymail.co.uk.

Зак прослужив 26 років у Королівській артилерії Великої Британії. Зараз він захищає Україну від російських окупантів. Чоловік розповів, що він останні 10 років проживає в Україні і йому тут все подобається, а тому від початку війни він пішов захищати Україну. Щоночі він атакує позиції російських окупантів.

Зак Вест розповідає, що йому разом з іншими воїнами вдалось досягти певних перемог.

"Ми підбили близько 50 російських машин і взяли близько 80 полонених, переважно 18-річних дітей із Сибіру. Призовники. Вони не знають, чому вони тут", - каже Зак Вест.

Британець є досвідченим військовим: він служив в Іраку під час першої та другої воєн у Перській затоці, в Афганістані, а також у Північній Ірландії, на Кіпрі та в Белізі. Він зазначає, що не збирається нікуди їхати та закликав підтримувати українських біженців.

Читайте також: