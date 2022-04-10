Щоп’ятий, із понад сотні поранених з вокзалу Краматорська, у важкому стані, у дітей ампутації рук і ніг

Щоп’ятий, із понад сотні поранених з вокзалу Краматорська, у важкому стані, у дітей ампутації рук і ніг

Медики роблять все можливе, щоб врятувати людей.

Понад вісім десятків поранених у Краматорську внаслідок ракетного обстрілу вокзалу, де мирні мешканці чекали на евакуацію, вдалося вивезти на Дніпропетровщину. Загалом від удару ракетою загинуло 52 людини, 109 дістали поранення. Медики роблять усе можливе та визнають: поранення у багатьох - вкрай тяжкі.

Про це йдеться в ТСН.

З Краматорська на Дніпропетровщину вдалося вивезти дев’ятнадцять поранених дітей. Найменшому - два роки. «Дуже багато тяжких дітей, які не будуть мати можливості вільно пересуватися, які мають ампутовані кінцівки - як верхні, так і нижні», - розповідають медики.

Росіяни вдарили по людях, які саме чекали на евакуаційний потяг з Донеччини. Ракету скерували просто у натовп на краматорському вокзалі.

Пані Анна з сином та донькою саме зайшла до потяга, коли пролунав вибух. У неї поранення обличчя. 13-річному сину осколок влучив у ногу. Донька вціліла. Нині вони усі разом в одній палаті дніпровської лікарні. «Вибух і потім таке враження – ніби нас розстрілюють. За вікном ці всі вибухи, шибки вилітають. У мене дитина намагалася підвестися. Я так підвелася - мене чиркнуло, йому в ногу потрапило. Я його опустила вниз. У вагоні все скло повилітало, чоловіка вбило», - розповідає жінка.

Понад 80 поранених у Краматорську внаслідок ракетного обстрілу вокзалу вивезли на Дніпропетровщину

Швидкі з Дніпра та військові медики вивозили усіх, кого можливо було транспортувати. Загалом зараз в лікарнях Дніпропетровщини рятують 84 людини. Щоп’ятий поранений - вкрай тяжкий.

«Така страшна зброя, заборонена зброя в усьому світі, якою було вдарено по краматорському вокзалу, вона спричинила дуже тяжкі травми. І ці люди, дорослі, діти, вони будуть потребувати не тільки довготривалого лікування, а й довготривалої реабілітації», - додають лікарі.

Медики запевняють: роблять усе можливе для порятунку поранених. Запаси крові та ліків наразі є.

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