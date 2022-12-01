“Щоранку вставатиму, питиму каву і йтиму вбивати російських загарбників”, - командир 80-ї бригади

Полковник Ігор Скибюк розповів про рейд у тил ворога під час звільнення Харківщини та про персональний список російських військових частин, з якими він сподівається “поставити крапку”.

Частиною Харківського контрнаступу став рейд у тил ворога, здійснений силами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Відео з розповіддю командира 80 ОДШБр, полковника Ігоря Скибюка про цю операцію опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму Telegram-каналі.

Командир “вісімдесятки” розповів, що кінцевим завданням його бригади було оволодіння містом Ізюмом, а допоміжним — формування кільця оточення спільно з іншими підрозділами.

“Дії нашої бригади були як фата моргана для ворога. Він був зосереджений на ударних угрупованнях наших військ. І те, що в тил зайде ціла десантно-штурмова бригада зовсім не очікував… Ми розсікли оборону і виконали покладені на нас завдання”, - говорить у відео Ігор Скибюк.

За його словами, бойова операція складалася із низки боїв і сутичок, розвідницьких засідок. “Класичний десантний рейд в тилу ворога”, - зауважив він.

Командир десантників розповів, що окупанти під час відступу з Харківщини покинули величезну кількість техніки. На другому етапі операції навіть довелося створити спеціальний підрозділ, який розбирався із трофейною технікою.

Військова підготовка противника не справила враження на полковника Скибюка. За його словами, уся їхня перевага була тільки кількісною - в кількості озброєння.

Водночас він зауважив, що має персональний перелік російських військових частин, які воювали проти “вісімдесятки” і з якими він хотів би ще зустрітися в бою, щоб поставити остаточну крапку.

“Ворог не може бути спокійний, ми гнатимемо його з нашої землі. Звільнимо до останнього сантиметра. Я щоранку вставатиму, питиму каву і йтиму вбивати російських загарбників”, - запевнив полковник Ігор Скибюк.

Нагадаємо, у підвальному приміщенні ліцею міста Ізюм на Харківщині виявлено секретні документи російських окупантів, які вони покинули під час відступу.

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