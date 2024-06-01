"Щось буде": з Бєлгорода евакуюють російських військових – перехоплення ГУР

З Бєлгорода евакуюють російських військових.

Про це свідчить перехоплення розмови росіян, яке у суботу, 1 червня, опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

"З Бєлгорода людей виводять… І мобілізованих, і строковиків, і контрактників, і тих, хто просто живуть поблизу. Де не можуть відбити, вивозять людей. Зрозумів? Коротше, щось буде, я так розумію", – каже росіянка.

1 червня російські ЗМІ повідомляли, що у Бєлгороді прогриміли десятки вибухів. У кількох селах регіону РФ зникло світло.

Раніше українські розвідники оприлюднили перехоплену розмову з російського населеного пункту Соломине Шебекінського району щодо обстрілу Бєлгорода. Зокрема, у розмові росіянин розповідав, що Бєлгород знову розбомбили.

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