"Щось на кшталт досвіду Ізраїля": Жданов розповів, як можна припинити обстріли прикордонних з РФ областей

Єдиний метод для припинення обстрілів прикордонних областей України з території Росії – це придушення вогневих засобів противника, які здійснюють ці удари.

Ще один з варіантів – введення миротворців ООН на відповідні території України.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 5 серпня.

"На жаль, поки що єдиний спосіб, який існує на сьогодні, – це відповідь вогневими засобами. Тобто придушення вогневих засобів противника, які ведуть вогонь, або намагаються вести вогонь. Коли ми зможемо паритетно наносити ураження – ну, це щось на кшталт досвіду Ізраїля у його протистоянні з агресивними сусідами. На жаль, поки що ніхто не придумав іншого способу", – пояснив військовий експерт.

"Якби була така нагода, можна запросити миротворців – миротворчий контингент ООН, щоб він виконав операцію по розведенню протиборчих сторін, як на Північному Кіпрі. Коли на кордоні стоїть військовий під прапором ООН, і хто б не вистрелив один в одного, то виникає враження, що вони стріляють в солдата ООН", – розповів Жданов.

Водночас він погодився, що таке рішення навряд чи буде ухвалене.

Нагадаємо, Жданов також попередив, що російські окупанти можуть посилити ракетні обстріли України найближчими тижнями, тож треба реагувати на сирени повітряних тривог.

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