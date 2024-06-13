Щось "пішло не так": на півдні знищили п'ять російських човнів

Лише протягом минулої доби Сили оборони знищили п'ять російських човнів на півдні України. Окрім того, серед окупантів є немалі втрати.

Про це повідомив речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Мінус п'ять човнів за день у ворога на Півдні. Хм.. Зазвичай один-два. Щось "пішло не так", мабуть", - написав Плетенчук.

Своєю чергою, в ОК "Південь" повідомили, що протягом доби кількість особового складу РФ зменшилася на 111 осіб. Росіяни втратили 30 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, танк, міномет, гармати тощо.

"Знищено місце зберігання боєприпасів та 5 спостережних пунктів", - додали військові.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ назвав втрати російської армії у війні. Станом на ранок 13 червня 2024 року ЗСУ знищили 522 810 окупантів.

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