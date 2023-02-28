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"Щось планують": очільник поліції Миколаївщини попередив про злочинні плани РФ цієї ночі

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
1829
Час на прочитання
1 хв
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"Щось планують": очільник поліції Миколаївщини попередив про злочинні плани РФ цієї ночі

Скриншот із відео

Наразі повітряна тривога оголошена у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харкіській областях.

Очільник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет повідомив, що окупанти планують атаки "не тільки по об'єктам критичної інфраструктури".

Про це він написав у Телеграм увечері, 28 лютого.

"Окупанти щось планують, за інформацією, не лише щодо об'єктів критичної інфраструктури. Не ігноруйте сигнали тривог, будьте у безпеці", - поінформував Шайхет.

Наразі повітряна тривога оголошена у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. За інформацією моніторингових груп, у цих областях зафіксовано ворожі безпілотникии.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що на фронтах інтенсивність боїв лише наростає.

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Дата публікації
Перегляди
1829
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