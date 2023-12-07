Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Щось прилетіло і перевернуло тут усе на**й": окупанти показали залишки своєї техніки після удару HIMARS

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
Дата публікації
Перегляди
1552
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Щось прилетіло і перевернуло тут усе на**й": окупанти показали залишки своєї техніки після удару HIMARS

Знищена техніка окупантів / Фото: Telegram / Бутусов плюс

Українські захисники завдали потужного удару по скупченню російської техніки.

У Мережі з'явилося відео, зняте самими росіянами, на якому видно руйнівні наслідки після удару ЗСУ по скупченню техніки окупантів.

Відповідні кадри показав журналіст Юрій Бутусов.

На відео видно знищені автівки, вантажівки та важку техніку окупантів. Також можна помітити місця, де, ймовірно, ночували росіяни. Тепер усе це було під завалами — побите і знищене.

"Щось прилетіло і перевернуло тут усе на**й", - каже на відео окупант.

Росіяни показали залишки своєї техніки після потужного удару HIMARS

Росіяни показали залишки своєї техніки після потужного удару HIMARS

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 7 грудня 2023 року ЗСУ знищили 336 230 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1120 військових.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1552
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація