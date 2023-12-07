"Щось прилетіло і перевернуло тут усе на**й": окупанти показали залишки своєї техніки після удару HIMARS

У Мережі з'явилося відео, зняте самими росіянами, на якому видно руйнівні наслідки після удару ЗСУ по скупченню техніки окупантів.

Відповідні кадри показав журналіст Юрій Бутусов.

На відео видно знищені автівки, вантажівки та важку техніку окупантів. Також можна помітити місця, де, ймовірно, ночували росіяни. Тепер усе це було під завалами — побите і знищене.

"Щось прилетіло і перевернуло тут усе на**й", - каже на відео окупант.

Росіяни показали залишки своєї техніки після потужного удару HIMARS

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 7 грудня 2023 року ЗСУ знищили 336 230 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1120 військових.

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