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"Щось святкують": у Запорізькій області два дні поспіль відбувається "бавовна" – Федоров

"Щось святкують": у Запорізькій області два дні поспіль відбувається "бавовна" – Федоров

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
922
Час на прочитання
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"Щось святкують": у Запорізькій області два дні поспіль відбувається "бавовна" – Федоров

У Запорізькій області два дні поспіль відбувається "бавовна". / Фото: Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Іван Федоров розповів про вибухи на окупованій частині Запорізької області.

У населених пунктах, що розташовані на тимчасово окупованій частині Запорізької області, вже другий день поспіль лунають вибухи.  

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, російські окупанти вже другий день поспіль щось "святкують":

Так, у вівторок, 4 липня вибухи пролунали у Якимівці та Василівці. 

"Вчора щось вибухало у Василівці, Токмаку та Чернігівському районі. Рашисти вже завели свою улюблену брехливу пісню про те, що ЗСУ обстрілює цивільних. Проте чомусь забули вказати, що саме російські військові ховаються за спинами мирних мешканців та розставляють своє недолуге ППО в житлових кварталах", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба розповів, що Росія готує новий план на Запорізькій АЕС.

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Дата публікації
Перегляди
922
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