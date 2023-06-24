"Щось відбувається": Федоров розповів про паніку окупантів на Запоріжжі

Росіяни запевняють, що ситуація під контролем. Ці заяви звучать на тлі повстання очільника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Бачимо тенденцію, що у ворога в лавах розпочалася паніка. За останні два дні ворог почав підтверджувати поблизу Волновахи селище Врожайне та поблизу Полог селище Садове - вони почали розповідати в своїх медіа про те, що їх ніхто не захопив. Хочу звернути увагу - наш Генеральний штаб, наше військово-політичне керівництво ні про що не повідомляли, а РФ почала казати про те, що ці населені пункти ніхто не захопив. Точно в цих населених пунктах щось відбувається, тому й паніка наростає серед ворогів", - сказав він.

Ситуація на Запоріжжі

Російським окупантам у Запорізькій області в останні дні було вкрай "гаряче" на цьому напрямку і вони зазнали колосальних втрат. Федоров зазначив, що поранених військових ЗС РФ почали звозити до лікарень у тимчасово окупованому Мелітополі. Також їх розміщують у військових шпиталях, які відкриті у захоплених школах.

Така сама ситуація, як розповідає мер Мелітополя й в інших населених пунктах Запорізької області, які тимчасово перебувають під контролем росіян.

У страху перед українським контрнаступом супротивник будує лінії оборони та мінує поля. Іван Федоров не уявляє, скільки часу піде на те, щоб прибрати наслідки після того, як область буде повністю звільнена від російської агресії.

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