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"Щось йде не так": Росія намагається змінити інформмашину для пояснення війни в Україні - Денисенко

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"Щось йде не так": Росія намагається змінити інформмашину для пояснення війни в Україні - Денисенко

Фото: Associated Press

В Росії намагаються змінити риторику, щоб пояснити війну проти України, яка йде не за планом Путіна.

Російська влада намагається змінити інформаційну машину, зокрема для того, щоб пояснити, чому Росія воює на території України.   

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі національного телемарафону.

"Вони просто у ці дні намагаються змінити свою інформаційну машину. Тобто, вони розраховували на спринт, на те, що достатньо швидко здолають Україну і що достатньо швидко це питання відійде на задній план. Наразі… є розуміння (у Росії - ред.), що щось явно йде не так", - сказав він.

За його словами, влада РФ шукає нові пояснення, чому вони воюють на території України. 

"Звідси з’явився і "антиросійський анклав" (в Україні – ред.), про який 1 вересня у Калінінграді сказав Путін", - зазначив він.

Нагадаємо, російські чиновники та олігархи гинуть цілими сім'ями за дивних обставин.

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