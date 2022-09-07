"Щось йде явно не за планом" - Подоляк про заяву Путіна щодо змін умови "зернової" угоди

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що хоче змінити напрямок вивезення українського зерна та іншого продовольства. Це питання він збирається обговорити з президентом Туреччини.

Російська влада черговим шантажем намагається зняти з себе санкції. Заяви Путіна щодо обмеження вивезення зерна з України є безпідставними.

Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Енергетичний, ядерний, міграційний, зерновий, запорізько-атомний і будь-які інші формати прямого шантажу періодично з’являються в публічний риториці перших осіб РФ, коли щось йде явно не за планом і потрібно через страх зупинити Україну і міжнародну спільноту. Тому нинішні заяві про припинення "зернової угоди" абсолютно безпідставні і в той же час абсолютно прогнозовані. Бо жодного об'єктивного підґрунтя для таких дій чи заяв взагалі немає", - зазначив він.

Він підкреслив, що Україна, як і посередники – Туреччина та ООН, суворо дотримуються зобов’язань, які взяли на себе в рамках "зернової ініціативи". А заяви Росії про неможливість вивезення її вантажів виглядають дивно з урахуванням, що саме російський флот контролює акваторію Чорного моря.

Подоляк вважає, що Росія сьогодні нервово намагається "нащупати" новий привід для чергової інформаційної кампанії з закликом зняття санкцій, натиснувши, перш за все, на ООН та країни-реципієнти, щоб вони зайняли хоча б трохи більш "проросійську позицію".

Нагадаємо, Путін хоче змінити умови зернової угоди. Президент РФ стверджує, що майже всі судна з українським продовольством "прямують не до найбідніших країн, а до країн Європейського союзу".

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