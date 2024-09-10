Щось задумав: ворог перегруповується та підвозить особовий склад на один із напрямків - ЗСУ

Російська армія перегруповується та підвозить особовий склад на Покровський напрямок.

Про це розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький в ефірі "Суспільного".

"Видно, що ворог перегруповується, ворог постійно підвозить особовий склад. За останні кілька діб у нас знову з’явилися так звані "Z-етівці"- в’язні російських тюрем, яких активно використовують безпосередньо в цих м’ясних піхотних штурмах. Тому кількість обстрілів і залучення піхоти ворога – постійно коливається: то більше, то менше, але не закінчується. Їх стає менше завдяки роботі підрозділів, зокрема нашої бригади, але вони не закінчуються поки що", - зазначив він.

За його словами, інтенсивність атак ворога в зоні відповідальності бригади залишається високою.

"У напрямку Українськ, Долинівка, Цукурине, Галицінівка, Красногорівка, Желанне 2 – інтенсивність боїв практично не зменшується", - сказав Сергій Цехоцький.

Водночас він зазначив, що наразі ситуація стабілізувалася в тому плані, що вже немає значного просування ворога, коли здавалося, що дорога на Покровськ вже відкрита.

"Отримали по зубах, почали шукати обхідні маневри з півночі і з півдня в саме місто Покровськ, в сторону Мирнограда і в сторону Курахове. І зараз вони концентрують тут найбільшу кількість своєї піхоти", - повідомив він.

За словами офіцера, тактика ворога залишається незмінною – малі піхотні групи намагаються просунутися і накопичитися.

"Ми у свою чергу видивляємось їх ще здалеку та не даємо їм можливості накопичуватися у потужні штурмові групи", - пояснив Сергій Цехоцький.

Нагадаємо, за даними ISW, росіяни просунулися на кількох напрямках, а українські сили повернули позиції біля Сіверська.

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