"Щойно була дванадцята Чорнобаївка": Арестович описав ситуацію на фронті в Херсонській області

"Щойно була дванадцята Чорнобаївка": Арестович описав ситуацію на фронті в Херсонській області

Українські війська зараз у ролі того, хто наступає, повідомив він.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що наразі російські війська в Херсонській області стоять на оборонних позиціях, а українські війська – у наступальному процесі.

Про це Арестович розповів у розмові з російським адвокатом та блогером Марком Фейгіним.

"В районі Херсона на правому березі займає угрупування російське оборону міцно. І там ситуація перевернулася. Там каналами і дамбами все порізано, які дуже непросто перетнути. І виходить, що ми зараз в ролі того, хто наступає", – сказав радник голови ОП.

"Це дуже схожа ситуація до тієї, що була у Броварському районі – там теж ріки, канали і дамби – коли російські війська не могли перейти в бік Києва, а ми їх крили. Тепер навпаки ситуація там (у Херсонській області – ред.). Ну, особливо наших не криють, але іноді дістається. Поки що просування там немає, тому що там дуже складна ситуація", – зазначив Арестович.

"Але російські війська в обороні стоять. Вітаю, щойно була дванадцята Чорнобаївка. За три хвилини до ефіру мені повідомили", – додав він.

Нагадаємо, 1 квітня українські захисники звільнили від окупантів і взяли під контроль 11 населених пунктів Херсонської області.

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