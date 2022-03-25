Щойно Кадиров починає готувати якусь операцію, ми швидко дізнаємося про це – голова розвідки

Щойно Кадиров починає готувати якусь операцію, ми швидко дізнаємося про це – голова розвідки

Україна має своїх агентів у Росії, сказав Буданов.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що ефективність дій українських військових у протистоянні з російськими насамперед пов'язана з тим, що держава має велику кількість інформаторів у РФ.

Про це він сказав в інтерв'ю американському виданню The Nation.

"У нас багато інформаторів у російській армії, в їхніх політичних колах та державному керівництві", – наголосив Буданов.

Він розповів, що українці за допомогою технічних засобів розвідки та агентурних ресурсів стежать також за бойовиками голови Чечні Рамзана Кадирова, які воюють на території України.

"У нас у Чечні багато інформаторів. Тільки-но Кадиров починає готувати якусь операцію, ми швидко дізнаємося про це від наших агентів. Коли почалася війна, Росія зазнала багато втрат. При цьому більшість з окупантів навіть не встигла дістатися до Києва", – розповів головний розвідник України.

Нагадаємо, на початку березня радник голови Офісу президента України Олексій Арестович повідомив про конфлікт між ФСБ Росії та бійцями Кадирова. Зокрема, в Чернігівській області був випадок, коли "кадирівці" пострілялися зі старшим керівним складом одного з російських підрозділів.