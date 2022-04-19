Щойно вийшов із СІЗО: затримано ворожого агента, якого Росія закинула на Луганщину за тиждень до війни

Щойно вийшов із СІЗО: затримано ворожого агента, якого Росія закинула на Луганщину за тиждень до війни

Затриманий мав проводити розвідку району та фотографувати позиції ЗСУ.

У Луганській області СБУ затримала ворожого агента, якого Росія закинула в Україну за тиждень до початку війни. Ним виявився чоловік, який щойно вийшов з СІЗО РФ.

Про це повідомив пресцентр СБУ.

"Окупаційні війська нічого краще не придумали, ніж закріпити за ним територію проведення операції Об’єднаних сил. Він мав проводити розвідку району та фотографувати позиції ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

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Наразі всіх фігурантів затримано.

СБУ проводить відповідні заходи, щоб встановити весь ланцюжок причетних і притягнути їх до відповідальності.

Нагадаємо, у Києві затримано зрадника. Ним виявився посадовець центрального офісу "Укрзалізниці". Від початку повномасштабної агресії рф проти України підозрюваний закликав колег підтримати агресора. Зокрема, робив масову розсилку ворожої агітації на меседжери працівників підприємства.

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