"Щойно знову розбомбили Бєлгород": ГУР перехопило розмову двох росіян

У розмові росіянин розповідає, що Бєлгород знову розбомбили.

Українські розвідники оприлюднили перехоплену розмову з російського населеного пункту Соломине Шебекінського району щодо обстрілу Бєлгорода.

Перехоплену розмову опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Зокрема, у розмові росіянин розповідає, що Бєлгород знову розбомбили.

"Я понял, а у вас что там? Я не знаю, что делать, там что-то вообще, только вот опять разбомбили Бєлгород", — жаліється росіянин.

Також у ГУР МОУ підкреслили, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Нагадаємо, постпред України при ООН Сергій Кислиця розповів, що російські літаки регулярно скидають бомби на свою територію. Руйнування багатоповерхового житлового будинку в російському Бєлгороді стало черговим прикладом зневаги Путіна до співгромадян.