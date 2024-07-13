"Щур, загнаний в кут, буде атакувати": експерт пояснив гучні заяви РФ про ГЕС та водосховище

Представниця МЗС Росії Марія Захарова 12 липня заявила, що Україна нібито готує знищення дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища, щоб "звинуватити" Росію. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко наголосив, що заява Захарової – це непросто про шантаж.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Зрозуміло, перша думка, яка спадає на думку – окупанти готуються до масштабного удару по цих об'єктах і заздалегідь намагаються зняти з себе провину за скоєний злочин такими заявами. Але ми живемо не в середні віки, щоб такий примітив спрацював і при завданні подібних ударів, ніхто не подумав би на Росію. Чи намагаються вони залякати нас? Так. Але навіщо та чому?", - наголосив експерт.

Коваленко зауважує, що в Росії прекрасно розуміють своє патове становище і саме тому через усі можливі їй ресурси, від "балакучих голів рівня ЛОМ, до продажних політиків рівня Орбан", нав'язують в інформаційному просторі наратив про мирні переговори і "припинення вогню". Своєю чергою, РФ впливає на посилення цієї думки виключно ультимативними методами.

Так, у травні, за місяць до початку саміту миру у Швейцарії Росія почала наступ у Харківській області, намагаючись усіх залякати тим, що має достатньо сил, щоб продовжувати окупацію нових територій України та відкриття нових фронтів.

"А тому, зупиніть це поки що у вас ще є така можливість, але виключно на умовах Москви. В результаті, Росія сама себе загнала в пастку на півночі Харківщини і показала рівним рахунком зворотний результат. У липні, напередодні ювілейного саміту НАТО, Росія завдає терористичного ракетного удару по Україні і обирає для себе пріоритетом знищення цивільних цілей. Удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві це ніщо інше, як пряма загроза – домовляйтеся, чи ми продовжуватимемо вбивати ваших дітей. Але цей шантаж отримав жорстке засудження міжнародного співтовариства і тільки балакучі голови, розумовий розвиток яких не вищий за рівень равлика, за відповідне фінансове заохочення ретранслювали наратив про необхідність миритися. Тепер же нас намагаються залякати масштабними катастрофами на ГЕС... які вчинити Росії не під силу, але через свою впевнену риторику терорист, намагається схилити нас до свого умиротворення, але, як і завжди, на його ж умовах", - зазначає Коваленко.

Олександр Коваленко зазначає, що все це відбувається тому, що Росія в патовій ситуації.

"Склади і центри зберігання з російською технікою практично повністю спустошені. Компенсувати втрати техніки щомісяця в тому обсязі, в якому є потреба, будемо скоро нічим. Надмірний людський ресурс не дає якісного ефекту. Ефективність наступальних дій, за максимальної інтенсифікації – низька. Якщо зіставити події в зоні бойових дій і ступінь активізації російських загроз із натяком на мирні переговори і припинення вогню, то вони безпосередньо пов'язані одна з одною… Щур, загнаний в кут буде шалено атакувати, і намагатися вкусити якомога болісніше. В даному випадку в ролі щура виступила Марія Захарова. Але, спроба марна – гніздо будемо добивати", - резюмував експерт.

Нагадаємо, в Росії після удару по "Охматдиту" закликали до нових вбивств цивільних.

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