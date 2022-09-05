Здавали позиції полку "Азов": в Україні засудили двох зрадників, які допомогали російським окупантам

В Україні засудили до тюремного терміну двох зрадників, які здавали позиції “Азову”.

В Чернівцях оголосили вирок двом українським зрадникам, які допомагали російським окупантам. Зокрема, вони передавали ворогові інформацію про дислокацію полку “Азов”.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці затримали та відправили під суд двох українських зрадників. Один із них уродженець Києва, який до січня 2021 року передавав кураторам інформацію про місцезнаходження корпусів добровольчого батальйону “Азов”.

Згодом він виїхав з України і працював за кордоном. Та на початку повномасштабної війни його знову відправили розвідувати місця розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військових підрозділів на Буковині.

“За результатами одержаних даних ворог планував здійснити диверсії, зокрема вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах. Проте зрадник був затриманий у Чернівцях співробітниками СБУ, а його спільник – у Чернігові. Суд визнав обох фігурантів винними у вчиненні злочинів: киянина засудив за державну зраду й участь у терористичній організації до 16 років позбавлення волі, а його спільника – до 10”, - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, що протягом ночі та вранці окупанти понад сотню разів обстріляли прикордоння Сумщини.

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