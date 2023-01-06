"Себе звільни від Путіна": полонений окупант, якому "не соромно", приїхав до села і зустрівся з місцевими

Люди розповіли, як росіяни "звільнили" їх від мобільних телефонів, побутової техніки та продуктів.

Полонений російський окупант Тимур Алсаєв, який заявляв, що "йому не соромно перед місцевими за свою поведінку" поїхав до села Шевченкове Ніжинського району Чернігівської області, де дислокувалась його рота.

Про це йдеться на ютуб-каналі журналіста Володимира Золкіна.

Російський окупант, який перебуває в полоні, заявив, що він не проти поїхати до села Шевченкове, де дислокувався його підрозділ. Журналісти організували йому цю подорож та спілкування з людьми, які пережили російську окупацію.

Двоє місцевих жителів зустріли загарбника, якому "не соромно за свою поведінку". Українці розповіли, що росіяни обшукували їхній будинок, вивертаючи всі шафи, бо "шукали там бандерівців". Також росіяни вкрали в людей мобільні телефони, техніку та навіть матраци. Окупанти забороняли українцям виходити зі свого двору та прикривались ними, обстрілюючи позиції ЗСУ.

Люди розповідають, як терористи знищували їхнє житло та виганяли з будинків, щоб там розквартируватись. Зокрема відомо, що так сталось із багатодітною родиною, яка була змушена покинути свій дім.

"Я обіймала собаку, а він тримав мене під прицілом. Я просила не стріляти", - згадує жінка, яка пережила окупацію.

Її чоловік розповів, як окупанти ходили селом та кричали, що "вони їх прийшли звільняти від бандерівців, Київ та Одеса вже їхні, а Зеленський втік з України". Жителі Шевченкового ж кажуть, що насправді їх звільнили від продуктів харчування, мобільних телефонів, побутової техніки та навіть матраців. На запитання людей, хто окупанту дозволив так вчиняти, бурят промовчав, після чого місцеві зазначили, що "це їм дозволяв з ними робити автомат".

"Хто вас просив мене звільняти? Себе звільни у цій Росії від Путіна", - каже жителька села Шевченкове.

Інший місцевий підтвердив звірства. Він додав, що окупанти заборонили його доньці із маленькою дитиною покидати село, визнавши, що вони ними прикриваються, як "живим щитом".

Окупанту було нічого сказати людям, він лише виправдовувався, що мародерив та знущався з людей нібито "не його підрозділ".

Відомо, що Тимур Алсаєв тричі заходив в Україну, за гроші, які йому заплатила Росія за вбивства українців, він навіть встиг купити квартиру.

Наступ Росії на Чернігів

Російські терористи на початку повномасштабного вторгнення зайшли в Чернігівську область. Вони тривалий час намагались захопити Чернігів, щоб після цього мати змогу перерізати шляхи постачання на Київ та окупувати українську столицю.

Загарбники нещадно обстрілювали Чернігів ракетами та наносили авіаудари. Через це в місті зруйнованого велику кількість житлових будинків. 25 багатоповерхівок за даними обстеження перебувають у критичному стані, їх ймовірно знесуть. Російські окупанти в Чернігові знищили усі медичні заклади, які були в місті, три з них не підлягають відновленню.

Під час облоги Чернігова загинуло щонайменше 700 людей.

У селах Чернігівської області окупанти жорстоко знущались з місцевих жителів, використовуючи їх, як "живий щит". Зокрема відома трагедія села Ягідне, де росіяни 25 діб в підвали тримали усіх мешканців цього населеного пункту. Окупанти катували людей голодом, холодом та фізичними знущаннями і розстрілювати через найменшу підозру.

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