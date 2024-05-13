Секретар РНБО назвав кількість окупантів, які наступають на Харківщину: чи є загроза для Харкова

Секретар РНБО запевнив, що місту Харків наразі "нічого не загрожує".
На північно-східному кордоні було зосереджено близько 50 тисяч російських військових. Наразі значна частина із них задіяна у наступі на Харківщину.
Про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко у коментарі Le Figaro.
"Українські військові готові до відбиття і ведуть важкі бої. Але росіян дуже багато", – сказав він.
За словами Литвиненка, участь у наступальних діях на Харківщині зараз бере "набагато більше, ніж 30 тисяч військових".
Проте секретар РНБО запевнив, що місту Харків наразі "нічого не загрожує".
Нагадаємо, вранці 10 травня російські окупанти пішли у наступ на державному кордоні на північ від Харкова.
У зв'язку з інтенсивним обстрілом з боку противника у Вовчанську та прилеглих селах розпочали евакуацію місцевого населення.
Начальник поліції Харківщини розповів, що внаслідок російських авіаударів Вовчанськ перетворюється у другий Бахмут.
Також мешканці Вовчанська, яким вдалося вирватися з полону та евакуюватися, розповіли, що окупанти три дні тримали їх у підвалі і погрожували вбити (відео).
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