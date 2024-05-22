Секретар РНБО пояснив, навіщо Україні бити зброєю від США по цілях у Росії

Литвиненко застеріг Захід, що Путін не зупиниться на Україні.

Якби українські війська використовували передані США озброєння для ударів по цілях на території Росії, це могло би завадити новому наступу країни-агресорки.

Про це секретар РНБО України Олександр Литвиненко заявив виданню Financial Times.

Литвиненко закликав США скасувати "абсолютно несправедливу" заборону на використання американської зброї для завдавання ударів по цілях на території Росії.

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Як пояснив секретар РНБО, використання американських далекобійних ракет та інших озброєнь для ударів по російських складах зброї, логістичних центрах і нафтопереробних заводах може завадити новому наступу окупаційних військ.

Посадовець також висловився про ситуацію з російським наступом на північному сході Харківщини.

"Наші сили виконали велику роботу, щоб зупинити їх (російські війська – ред.). Що може статися в найближчі місяці, я не можу сказати. Але зараз ми стабілізували ситуацію", – повідомив Литвиненко.

Він додав, що хоча у президента РФ Володимира Путіна на цей момент немає достатньої кількості військ для захоплення Харкова, не виключено, що ворог може спробувати захопити місто у майбутньому.

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Секретар РНБО також висловив думку, що перестановки у військовому керівництві Росії свідчать, що Путін "готується до тривалої і більшої війни із Заходом, з НАТО".

"Україна важлива, але це не кінцева мета. Він (Путін – ред.) не зупиниться на цьому", – застеріг Литвиненко.

Він вказав, що окрім озброювання України та зняття обмежень на використання зброї для ударів по цілях у Росії, партнери Києва мають посилити режим санкцій проти Кремля. Секретар РНБО звернув увагу, що росіяни у великих кількостях виробляють крилаті6 балістичні ракети та безпілотники. Однак унаслідок дії санкцій у Росії стало мало нових технологічних розробок, і основну увагу там приділяють виробництву і модернізації зброї радянських часів.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ веде переговори з міжнародними партнерами про використання їхньої зброї для ударів по військовій техніці РФ на кордоні та далі всередині цієї країни. Однак "поки нічого позитивного немає".

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