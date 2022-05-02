Секретар РНБО прокоментував ймовірність загальної мобілізації у РФ та ситуацію в Придністров'ї

Росія 9 травня дійсно може оголосити про загальну мобілізацію.

Також українські військові готові до погіршення ситуації та наступу зі сторони Придністров'я.

Про це 2 травня під час телемарафону сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Те, що стосується суходолу до Молдови, про який вони мріють до 9 травня, я можу сказати - це нереальна річ. Те, що стосується ситуації на 9 травня, є інформація від нашої військової розвідки, що вони на 9 травня оголосять загальну мобілізацію. Наскільки їм це допоможе і в який спосіб це перетвориться на проблему всередині Росії - складно сказати. Але те, що йде до нашої країни воювати - наші ЗСУ сьогодні з цим справляються. У військових РФ мотивації вже майже ніякої нема, бо люди, що йдуть воювати - бідне населення, які в очі не бачили деякі прилади, якими наші громадяни користуються все своє життя. Те, що стосується проблем, які вони можуть створити на території, що наближена до Молдови - ми розуміємо, що там відбувається. І я думаю, що наші військові готові до будь якого розвитку подій", - сказав Данілов.

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