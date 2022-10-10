Секретар РНБО: росіяни пошкодили на Львівщині 11 об’єктів критичної інфраструктури

У Львівській області російські окупанти завдали пошкоджень 11 об'єктам критичної інфраструктури. Читайте останні новини Львова на ТСН.ua.
Росіяни пошкодили на Львівщині 11 об’єктів критичної інфраструктури. Деякі зазнали вкрай тяжких ушкоджень.
Про це в рамках телемарафону на "1+1" повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов.
“Завдали пошкоджень 11 об'єктам критичної інфраструктури. На деяких територіях вони є вкрай чутливими. Перш за все, йдеться про Львівську область. Утім, більш ніж впевнений, що найближчим часом ситуація стабілізується і все стане на свої місця. Нам треба трошки потерпіти, бо завдання №1 у росіян - дестабілізація нашої внутрішньої ситуації. Для того, аби в нас була паніка, аби наші люди злякалися, для того, аби наші люди "побігли" на кордони. Це завдання для них №1 - внутрішня дестабілізація нашої країни”, - наголосив Олексій Данілов.
Нагадаємо, що ЗСУ ліквідували на Херсонщині російський штурмовик.
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