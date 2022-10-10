Секретар РНБО: росіяни пошкодили на Львівщині 11 об’єктів критичної інфраструктури

Росіяни пошкодили на Львівщині 11 об’єктів критичної інфраструктури. Деякі зазнали вкрай тяжких ушкоджень.

Про це в рамках телемарафону на "1+1" повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов.

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“Завдали пошкоджень 11 об'єктам критичної інфраструктури. На деяких територіях вони є вкрай чутливими. Перш за все, йдеться про Львівську область. Утім, більш ніж впевнений, що найближчим часом ситуація стабілізується і все стане на свої місця. Нам треба трошки потерпіти, бо завдання №1 у росіян - дестабілізація нашої внутрішньої ситуації. Для того, аби в нас була паніка, аби наші люди злякалися, для того, аби наші люди "побігли" на кордони. Це завдання для них №1 - внутрішня дестабілізація нашої країни”, - наголосив Олексій Данілов.

Нагадаємо, що ЗСУ ліквідували на Херсонщині російський штурмовик.

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