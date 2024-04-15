Секретар РНБО відповів на заклик США не бити по НПЗ в Росії

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко заявив, що Україна повинна ухвалити військову стратегію у спробах змусити президента Росії Володимира Путіна припинити напади на Україну. І удари безпілотниками глибоко всередині Росії є ключовою частиною цієї стратегії.

Про це він сказав в інтерв'ю The Economist.

І хоча Білий дім публічно виступає проти цих операцій, стверджуючи, що вони є контрпродуктивними та ескалаційними, але, на думку Литвиненка, вони необхідні для збереження тиску на Путіна.

"По-перше, це обмежує його простір для маневру, а по-друге, це допомагає переконати російське суспільство та еліти в тому, що продовження війни коштує дорожче, ніж її припинення", – каже секретар РНБО.

На відміну від Росії, Україна не б'є по цивільному населенню. Під ударом лише військові кораблі, військові літаки та нафтова інфраструктура, наголосив він.

"Один удар по аеродрому може пошкодити сім, десять, 15 літаків. Кожен з них коштує понад 30 мільйонів доларів. Ми можемо провести операцію, яка коштуватиме менше 2 мільйонів доларів. Це фантастично рентабельно", – резюмував Олександр Литвиненко.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін попередив, що атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки, і закликав країну зосередитися на військових цілях.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував заяву США і наголосив, що треба мислити своїми інтересами.

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