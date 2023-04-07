Секретні документи НАТО про контрнаступ ЗСУ злили в Мережу: всі подробиці і реакція України

Масштабний виток секретної інформації про підготовку контрнаступу Збройних сил України відбувся у США.

Як повідомило видання The New York Times, у Мережу потрапили військові документи США та НАТО з детальною інформацією про посилення української армії перед запланованим наступом на окуповані Росією території. Документи виглядають як фотографії графіків очікуваного постачання зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів.

Що відомо про виток секретних даних

Оприлюднені документи були створені в період до 1 березня. Конкретна дата і напрямки українського контрнаступу там не зазначені. Втім, у документах міститься чимало цінної інформації, зокрема, щодо постачання Україні американських систем залпового вогню HIMARS і боєприпасів до них.

Оприлюднено перелік і кількісний склад українських підрозділів, які проходять навчання та отримують постачання від США та інших союзників по НАТО. В Мережу потрапили дані про танки і бронетехніку, якими оснащені дані підрозділи.

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Окремої уваги заслуговує інформація про втрати у війні ЗСУ та російської армії. Аналітики вважають, що ці дані перед публікацією були відредаговані російською розвідкою, оскільки вказані втрати окупантів майже вп'ятеро менші, ніж в українських військових. На одному зі слайдів говориться, що було вбито від 16 000 до 17 500 російських солдатів, тоді як Україна втратила 71 500 військових. Пентагон та інші аналітики підрахували, що Росія зазнала набагато більше втрат - близько 200 000 убитих і поранених, тоді як Україна - понад 100 000 вбитих і поранених.

Цей витік інформації є першим великим успіхом російської розвідки з початку повномасштабної війни. Пентагон розпочав розслідування, щоб встановити, хто міг стояти за витоком документів, які з'явилися в Twitter і Telegram.

В Україні відреагували

У Верховній Раді України називають витік секретних даних "дуже поганим дзвіночком" і задаються питанням - чи залишилась у росіян можливість добувати нову інформацію через цей канал.

Секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Роман Костенко в ефірі всеукраїнського телемарафону назвав витік "дуже серйозним".

"Аналізуючи саму інформацію - росіяни попрацювали над нею, завищивши наші втрати і занизивши свої - навіть за даними наших партнерів. Але те, що інформація опинилася в них - це дуже складно. Ми не знаємо, яка ще інформація опинилася в них, яку вони не опублікували. Критичного нічого немає, але те, що вона в них з'явилася - дуже поганий дзвіночок, на який потрібно реагувати", - наголосив він.

За словами Костенка, аналітики зможуть звірити оприлюднені дані і зрозуміти, "в якій частині треба буде змінювати, в якій це дезінформація росіян, і на що потрібно далі впливати".

На запитання, чи можливе тепер напруження у відносинах України з західними партнерами, нардеп відповів:

"Напруження - тільки якщо ми будемо підозрювати, що наші партнери спеціально злили цю інформацію, щоб зашкодити нашому контрнаступу. Я не вірю, що могло так бути. Думаю, що це просто технічний момент, успіх російської розвідки або агентури в цих органах".

Як зазначив Костенко, важливо встановити канал витоку даних.

"Чи це разова акція, чи росіяни мають можливість постійно добувати інформацію? Це питання, на які дуже важливо відповісти самим американцям і блоку НАТО", - заявив він.

Своєю чергою, речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов зазначив, що частина оприлюдненої інформації є неправдивою, ще частина взята з відкритих джерел.

Представник ГУР не виключив, що документи є підробкою, покликаною погіршити відносини України з західними партнерами: "Останні десятиліття найуспішніші операції російських спецслужб проходили в фотошопі".

Радник Офісу президента Михайло Подоляк висловив думку, що "витік секретних документів" - блеф з боку Росії.

"Якщо ворог володіє інформацією про забезпечення та плани наших воїнів, він зробив би вигляд, що нічого про це не знає. Якщо намагаєтеся створити вигляд, що ви знаєте, - отже, ви нічого не знаєте. Це блеф, пил в очі. Ви не володієте даними, а лише намагаєтеся зіграти в дестабілізацію, інформаційно та психологічно вплинути на осіб, що приймають рішення", - заявив Подоляк.

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