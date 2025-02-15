Секретні обмеження США: WSJ з'ясувало нові деталі катастрофи F-16 в Україні

Видання зазначає, що проблему вже почали виправляти, хоча у Пентагоні ситуацію офіційно не коментують.

Катастрофа винищувача F-16 в Україні у серпні 2024 року, яким керував льотчик Олексій Месь (позивний "Moonfish"), могла статися через відключення системи розпізнавання "свій-чужий" Link 16.

Це, ймовірно, призвело до дружнього вогню з боку зенітного ракетного комплексу Patriot, пише The Wall Street Journal (WSJ).

Українська сторона офіційно не підтверджувала цю версію, однак журналістка WSJ Джилліан Кей Мельхіор, посилаючись на анонімні джерела, повідомила, що перед передачею F-16 Україні система Link 16 була відключена.

Ця система дозволяє обмінюватися тактичною інформацією в реальному часі між авіацією, наземними підрозділами та командними центрами. Вона є стандартною для військ США та їхніх союзників.

За даними WSJ, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила обмежити функціональність системи, що могло бути наслідком "надмірної обережності". Таке ж обмеження діяло щодо ЗРК Patriot, які передавали Україні без урахування майбутнього отримання Києвом американських винищувачів.

Видання зазначає, що проблему вже почали виправляти, хоча у Пентагоні ситуацію офіційно не коментують.

Українська влада не назвала точну причину катастрофи, але серед версій розглядаються дружній вогонь, помилка пілота та технічна несправність.

Нагадаємо, українські Повітряні сили втратили винищувач F-16, який розбився в авіакатастрофі в понеділок, 26 серпня. Це сталося під час відбиття масованої комбінованої атаки ракетами та дронами. У бою загинув пілот Олексій Месь з позивним "Мунфіш".