Секретні дінні та постійна робота в "тіні": як працює Державна служба спеціального зв’язку

Вони тримають у секреті таємниці перших осіб держави і самі залишаються в тіні - службовці спеціальних підрозділів урядового зв'язку. Сьогодні - 30 років від дня як ця служба з’явилася в незалежній Україні. Це майже надсекретна структура, діє в складі Державної служби спеціального зв’язку.

У неї чимало функцій, але головне завдання під час війни - приховати і зашифрувати від російського ворога те, про що телефоном говорять президент та військові командувачі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Державна служба спеціального зв’язку і захисту інформації. Хто ці люди? Чим займаються і як їхня служба змінилася тепер? Показуємо!

Завдання: виїхати у визначене місцевість і встановити телефонну лінію для, як тут їх прийнято називати - “спеціальних абонентів”.

Автомобілі їдуть дорогою, полем, зупиняються – десь посеред глухої галявини, маскуються під деревами. Кому саме потрібен тут зв’язко? Імена, як і час з’єднання – засекречені навіть для командира!

Обличчя бійців показувати ми теж не маємо права. Супер-секретне обладнання на борту машин здатне надійно зашифрувати інформацію. А вони, люди – для ворога лишаються найуразливішою ланкою.

ТСН вперше від початку повномасштабного вторгнення дозволяють зняти цей надсекретний процес, який тягне на спецоперацію. Звичайно, з дотриманням суворих правил - ви не побачити тут жодних подробиць, здатних розкрити військові таємниці.

Підрозділ прибуває на визначене місце і починає розгортання. Вже незабаром це буде - вузол зв’язку, таку офіційну назву він має. Але насправді усе виглядає як невелика автономна військова частина.

Тут кожен на своєму місці: одні – маскуються, риють окопи і займають кругову оборону. Інші – встановлюють заземлення. І піднімають антени.

Усе – з розрахунку на не визначений час завдання. Хлопці працюють за будь-яких бойових умови там, де є потреба.

Усе, аби у разі необхідності, скажімо, Президент, ось так підняв слухавку і вже мав зв’язок, наприклад, з командуванням на полі бою. Але фактично – зв’язатися вийде з будь яким абонентом планети. Телефоном або ж відеозв’язком.

Дзвінок повністю захищений від витоку інформації. Розмову, як кажуть без “зайвих вух” – забезпечують прилади в ось цих чорних кейсах. Вони, як і апаратні – повністю розробка і виготовлення України. Але так було не завжди: службі вже 30 років. Під час розвалу радянського союзу техніка, як і шифри – з росіянами були спільні, однак про потенційні загрози думали вже тоді.

Нині рівень захисту такий, що, аби його розгадати знадобляться щонайменше кілька сотень потужних комп’ютерів і роки обчислення. Ні дротовий, ні мобільний, ні супутникові телефони - такої конфіденційності ніколи не дадуть.

“У нас відбувається гарантоване засекречування інформації. Навіть якщо вдасться колись розшифрувати супротивнику цю інформацію – вона вже не буде мати для нього ніякої цінності”, - каже один з військових.

Якщо порівнювати військо з людським організмом: розвідка – це очі, бойові підрозділи – руки, командування – то мозок. А вони, зв’язківці, ніби нейрони - з’єднують окремі частини тіла в один великий механізмі. Мозок може впевнено віддавати накази руками. Усе таємно від ворога і працює навіть у цю хвилину.

Нагадаємо, що голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив 12 жовтня, що шоста зустріч у форматі "Рамштайн" є історичною для України через ухвалення рішень про надання державі систем ППО.

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