Секретні тюрми для українських полонених у Росії: правозахисник розкрив жахливу правду

В Росії створили систему секретних тюрем для українців з нелюдськими умовами утримання / © Reuters

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Російська влада створила систему секретних тюрем для українців, які перебувають у полоні. Про існування цих прихованих таборів правозахисники дізналися випадково на четвертому році війни.

Про це розповів адвокат, співзасновник гуманітарної ініціативи «Пошук. Полон» Микола Полозов російському виданню «Агентство. Новости».

Приховані «центри» та їхній масштаб

Полозов повідомив, що правозахисники виявили згадки про секретні тюрми у довідках про місця утримання полонених ЗСУ з Курської області та під Донецьком.

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«В ряді кримінальних справ стосовно військовополонених, які ми вели в судах, ми побачили довідки про те, де їх утримували», — пояснив правозахисник.

Зазвичай полонених утримують у СІЗО або виправних колоніях. Проте в одному з документів фігурував «центр тимчасового утримання осіб, затриманих за протидію СВО».

Полозов припускає, що йдеться про заклади, подібні до того, що був показаний у сюжеті телеканалу «Звезда» 2022 року, де «центр тимчасового утримання військовополонених ЗСУ» розгорнули на місці колишнього зерносховища. Точне розташування цього центру наразі не відомо.

За словами Полозова, таких центрів існує не менше п’яти: «Як мінімум про трьох-чотирьох ми знаємо [по матеріалах справ — ред.], плюс є цей репортаж — це п’ятий. Припускаю, що їх може бути більше».

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Юридичних адрес чи даних про закупівлі, за якими можна було б відстежити ці тюрми, знайти не вдалося.

«Вони не входять в систему ФСИН, вони контролюються, ймовірно, Міноборони та військовою поліцією. І звідти жодних відомостей — ми подавали запити — категорично не надають», — пояснив Полозов.

Нелюдські умови та невизначена кількість полонених

Кількість полонених у секретних тюрмах невідома, оскільки у багатьох справах відсутня інформація про місця утримання. Військовополонені, у справах яких було знайдено згадки про такі тюрми, поки не повернулися до України.

Полозов вважає, що в секретних тюрмах практикують нелюдські умови утримання, про які розповідають українські військові після повернення з полону.

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«Це всі жахи російського полону, про які ми знаємо, — з тортурами, з сексуалізованим насиллям», — зазначив правозахисник.

За словами Полозова, у СІЗО, куди полонених поміщають у разі пред’явлення офіційних звинувачень, умови кращі. Інший правозахисник, який захищає українських військовополонених, припустив, що це може бути масштабуванням ситуації 2022 року, коли на окупованих територіях з’являлися СІЗО для полонених, які перевозилися із зони бойових дій.

За даними Офісу президента України на 1 травня, в Росії утримують близько 8000 українських військовополонених та приблизно 16 тисяч мирних українців, яких окупанти звинувачують у «протидії СВО». На квітень 2025 року українським правозахисникам було відомо про понад 180 місць позбавлення волі, де утримують українців, з них 90 — у Росії, а решта на окупованих українських територіях.

Нагадаємо, морпіх та музикант Ростислав Богуцький потрапив у російський полон після облоги Маріуполя і був звільнений напередодні Великодня. Військовий розповів, що було найважче у російських тюрмах та що його рятувало.

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