Секретний батальйон "Братство" працює на окупованих територіях України і в тилу РФ – The Guardian

На окупованих територіях України та в Росії діє добровольча група українського спецназу – секретний батальйон "Братство", який веде боротьбу з РФ поза фронтом війни у своїй державі.

Про це розповіло видання The Guardian, поспілкувавшись з трьома учасниками цього батальйону.

Їхня робота варіюється від викрадення високопоставлених кремлівських чиновників до знищення ключової військової інфраструктури та збивання ворожих літаків на території Росії.

"Нам дуже легко перетинати російський кордон", – з посмішкою розповів один із учасників батальйону.

Добровольці "Братства" мають особливий статус – вони технічно незалежні від армії України, але діють пліч-о-пліч з офіційними силами.

Робота "Братства" повинна залишатися секретною і незалежною насамперед через "нервовість" Заходу при думці про те, що Україна може завдати удару по території Росії, про що свідчать дебати з приводу поставки Німеччиною танків Leopard 2 і відмова США та інших країн поставити винищувачі F16.

"Виходить, що росіяни можуть зайти на територію України, а українці не можуть зайти до Росії", – говорить інший учасник формування на ім'я Олексій.

Один із добровольців групи розповів про одну з останніх своїх операцій, яку назвав простою:

"Нашій групі потрібно було привезти на територію Росії певну кількість вибухівки та залишити її у певному місці. Я не знаю, для чого і кому призначалася ця вибухівка. Але я точно знаю, що деякі люди в Росії готові допомогти українцям", – зазначив боєць.

Як пише The Guardian, "Братство" також здійснило операцію у районі Бєлгорода, де місяць тому вибухнуло кілька складів із боєприпасами.

"Після того, як росіяни дізнаються, що на їхній території працюють диверсанти, їм потрібно перекинути багато солдатів, щоб знайти цих диверсантів….Це нервує російське командування", - говорять у "Братстві".

Учасники групи також розповіли, що отримали завдання "захопити або вбити одного з високопоставлених офіцерів ФСБ", російських спецслужб.

"Він працював недалеко від кордону з Україною, але на території Росії. У нас був маршрут автомобіля цього російського офіцера, і ми вирішили влаштувати засідку", розповідає Владислав.

Проте машина російського офіцера так і не прибула, тому місію довелося відкласти.

Їм потрібно було вийти із засідки, але вони зіткнулися з проблемою прорватися до України, повз спостерігаючі російські війська, зібрані на кордоні.

"Ми зустріли прикордонну заставу російських прикордонників. Ми були чотири на чотири. Ми вбили трьох росіян і одного легко поранили. Ми його захопили, вивезли на територію України і передали українським військовим", - розповів учасник групи.

У "Братстві" також зазначили, що їхні операції "фактично вдвічі безпечніші за ті, які проводять українські Збройні сили. Здається, це дуже небезпечна робота, але ми дуже серйозно до неї готуємося".

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