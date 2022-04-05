"Секретний об'єкт": Віталій Кім показав відео, як росіяни обстріляли дитячу лікарню в Миколаєві (відео)

Також окупанти обстріляли територію дитячої лікарні.
Голова Миколаївської ВЦА Віталій Кім показав, як російські окупанти ракетами обстріляли дитячу лікарню в Миколаєві.
Про це він повідомив у соцмережах.
"Учорашній удар по секретному медичному об'єкту - дитяча лікарня", - написав Кім.
Також голова Миколаївської ВЦА додав, що російські вбивці також пошкодили дитячий майданчик на території медичного закладу.
"Цілилися у суперсучасного робота на території лікарні", - додав Віталій Кім.
Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами.
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