"Секретний об'єкт": Віталій Кім показав відео, як росіяни обстріляли дитячу лікарню в Миколаєві (відео)

"Секретний об'єкт": Віталій Кім показав відео, як росіяни обстріляли дитячу лікарню в Миколаєві (відео)

Також окупанти обстріляли територію дитячої лікарні.

Голова Миколаївської ВЦА Віталій Кім показав, як російські окупанти ракетами обстріляли дитячу лікарню в Миколаєві.

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Про це він повідомив у соцмережах.

"Учорашній удар по секретному медичному об'єкту - дитяча лікарня", - написав Кім.

Також голова Миколаївської ВЦА додав, що російські вбивці також пошкодили дитячий майданчик на території медичного закладу.

"Цілилися у суперсучасного робота на території лікарні", - додав Віталій Кім.

Фото: Віталій Кім

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами.

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