Секретний проєкт РФ: Китай можливо братиме участь у розробці нових БПЛА для "СВО"

Джерела у європейській розвідці заявили, що перші зразки вироблених у Китаї дронів вже доставлені до РФ для проведення випробувань.

Росія відкриває у Китаї завод із розробки та виробництва ударних безпілотників великої дальності для використання у війні проти України.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела у європейській розвідці.

За інформацією, отриманою журналістами від джерел, завод "Купол", розташоване в Іжевську дочірнє підприємство російської державної оборонної компанії "Алмаз-Антей", розробив і вже провів перші льотні випробування нової моделі БПЛА "Гарпія-3" (Г3). Згідно зі звітом, який "Купол" відправив до Міноборони РФ на початку цього року, випробування пройшли у Китаї за допомогою місцевих фахівців.

У наступному звіті керівництво заводу повідомило, що виробничі потужності в Китаї готові розпочати серійне виробництво безпілотників, зокрема й Г3, у великих масштабах, щоб цю зброю можна було використати під час "спеціальної військової операції" в Україні.

Завод "Купол", компанія "Алмаз-Антей" та Міністерство оборони Росії не відповіли на запити Reuters про коментарі. Водночас Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що нічого не знає про такий проєкт. Китайські дипломати наголосили, що у КНР діють суворі заходи контролю за експортом БПЛА.

Британський військовий аналітик Фабіан Хінц заявив журналістам, що якщо постачання дронів з Китаю до Росії підтвердиться, це стане "значною подією".

"Якщо подивитися на те, що Китай, як відомо, поставив досі, то це переважно товари подвійного призначення — це були компоненти, субкомпоненти, які потенційно могли використовуватися в системах озброєння. Але це те, що повідомлялося досі. А ось чого ми насправді ще не бачили, принаймні у відкритих джерелах — це задокументовані передачі цілих систем озброєння", – наголосив він.

Водночас Семюел Бендетт з американського аналітичного центру CNAS упевнений, що Пекін не погодився б підставитися під міжнародні санкції за допомогу військовій машині Кремля. Тому, перш ніж стверджувати, що Китай розміщує на своїй території виробництво російських бойових дронів, потрібно зібрати більше інформації.

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Перші сім зразків Г3 та деяких інших моделей безпілотників, вироблених у Китаї, вже були доставлені до РФ для подальших випробувань, знову ж таки із залученням китайських експертів.

Як підтвердження своїх слів джерела показали рахунки, виставлені "Куполу" якоюсь російською фірмою, яка імпортує товари з Китаю. У рахунках, один із яких вимагає оплати в китайських юанях, не вказано дати постачання або постачальників у Китаї.

За словами джерел, це перший конкретний доказ того, що після початку повномасштабної війни в Україні Китай експортував до Росії готові дрони, виготовлені на його території.

На момент публікації невідомо, чи схвалило Міноборони РФ серійне виробництво дронів у Китаї.

Що відомо про нові російсько-китайські розробки БпЛА

Джерела видання повідомили, що згідно зі звітами "Купола", БпЛА "Гарпія-3" може пролетіти близько 2000 км із корисним навантаженням 50 кг. Це вдосконалена версія безпілотника "Гарпія-A1", який доопрацювали китайські фахівці.

"Купол" також звітував перед Міноборони РФ, що протягом восьми місяців буде готовий до виробництва розробленого в Китаї ударного БПЛА REM-1 з корисним навантаженням 400 кг, який, за словами джерел у розвідці, буде схожим на американський безпілотник Reaper.

Розвідці також стало відомо, що планується створення спільного російсько-китайського центру досліджень та виробництва БПЛА в особливій економічній зоні Кашгар у китайській провінції Сіньцзян. За попередньою інформацією, в проєкті візьмуть участь "Купол", ще одна російська оборонна фірма "ТСК Вектор" та китайська компанія Redlepus. Учасники проєкту очікують, що центр площею 80 гектарів зможе виробляти 800 безпілотників на рік, проте терміни введення об'єкта в експлуатацію поки що невідомі.

Нагадаємо, за даними Forbes, попри введені Заходом санкції проти РФ, військово-промисловий комплекс країни-агресорки продовжує працювати на всю потужність. Темпи виробництва ракет у Росії становлять 132-171 одиниць на місяць, на що там витрачають 1,1 млрд доларів.

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