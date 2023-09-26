Секретний український дрон за вечір знищив техніку РФ на понад $7 млн – відео

Мінцифри показали роботу українського безпілотника.
Військові ударної роти безпілотників "Ахіллес" за один вечір знищили російську бронетехніку та гаубиці на понад $7 млн за допомогою українського секретного безпілотника.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров опублікував відео у Telegram-каналі.
За один вечір росіяни втратили танки Т-80, Т-72 та гаубиці Д-30.
"Це результат роботи вправних бійців та українського дрона, якого дуже бояться окупанти", — зазначив міністр.
А про сам безпілотник Федоров пообіцяв розповісти після перемоги.
"Нехай залишається "приємною" несподіванкою для ворогів. Дякую воїнам за службу й круті результати. Далі – більше технологій та сюрпризів для росіян", - написав Федоров.
Нагадаємо, внаслідок удару HIMARS по штабу окупантів під Херсоном було ліквідовано вісім офіцерів РФ (відео).
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