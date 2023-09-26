Секретний український дрон за вечір знищив техніку РФ на понад $7 млн – відео

Військові ударної роти безпілотників "Ахіллес" за один вечір знищили російську бронетехніку та гаубиці на понад $7 млн за допомогою українського секретного безпілотника.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров опублікував відео у Telegram-каналі.

За один вечір росіяни втратили танки Т-80, Т-72 та гаубиці Д-30.

"Це результат роботи вправних бійців та українського дрона, якого дуже бояться окупанти", — зазначив міністр.

А про сам безпілотник Федоров пообіцяв розповісти після перемоги.

"Нехай залишається "приємною" несподіванкою для ворогів. Дякую воїнам за службу й круті результати. Далі – більше технологій та сюрпризів для росіян", - написав Федоров.

Нагадаємо, внаслідок удару HIMARS по штабу окупантів під Херсоном було ліквідовано вісім офіцерів РФ (відео).

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