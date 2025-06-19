Сексуальне насильство під час війни: кількість заяв, які надійшли від чоловіків, шокує

Сексуальне насильство / © pixabay.com

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У межах проміжного проєкту з виплати 3 тис. євро репарацій жертвам сексуального насильства в умовах воєнного конфлікту надійшло 1119 звернень. При цьому дві третини цих заяв подали чоловіки.

Про це розповіла урядова уповноважена з питань гендерної політики, голова Міжвідомчої робочої групи з протидії сексуальному насильству, пов’язаному зі збройною агресією Росії проти України, Катерина Левченко на пресконференції в Укрінформі.

«У рамках проєкту проміжних репарацій станом на цей понеділок ми отримали 1119 звернень: 750 — від чоловіків, 342 — від жінок, 20 — від дівчат і 7 — від хлопців. Зокрема, за останній тиждень ми отримали 59 звернень: 41 — від чоловіків і 17 — від жінок», — сказала вона.

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За словами Левченко, станом на 9 червня поточного року погоджено виплату репарацій 616 постраждалим, з яких 365 чоловіків, 279 жінок, двоє хлопців і десять дівчат.

Урядова уповноважена з питань гендерної політики наголосила, що наведені цифри у кілька разів перевищують дані Моніторингової місії ООН і Офісу генпрокурора щодо постраждалих від сексуального насильства. На думку Левченко, це свідчить про високу латентність сексуальних злочинів.

Також, за її словами, той факт, що дві третини заяв про сексуальне насильство під час війни надійшли саме від чоловіків, свідчить про потребу змін у соціальній роботі, комунікації і превентивній діяльності у цьому напрямку.

Як повідомлялося, виплати здійснюються в рамках реалізації Пілотного проєкту з надання невідкладних проміжних репарацій постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією РФ проти України. Пілотний проєкт реалізується Global Survivors Fund на виконання рамкової угоди з Україною, яка була укладена 21 грудня 2023 року.

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Проєкт стартував 20 травня 2024 року. Сума виплат становить 3 тис. євро.

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