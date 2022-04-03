Села в окупованій Херсонщині без продуктів, ліків та води: Денісова звернулась до ООН

Села в окупованій Херсонщині без продуктів, ліків та води: Денісова звернулась до ООН

Люди благають про допомогу.

На території тимчасово окупованої Херсонської області села перебувають без зв'язку, електрики, ліків і води. В області пограбовані магазини, зруйновані хати і людям не дають можливості евакуюватись. Омбудсменка Людмила Денісова звернулась до ООН врахувати ці факти вчинення РФ військових злочинів, проти людяності та порушень прав людини в Україні.

Про це Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Під постійними обстрілами - ворожої артилерії Станіславська громада. Селище зі знаменитими глиняними скелями, які туристи назвали українським Гранд каньйоном. Станіслав - напівзруйнований. Немає зв'язку з іншими селами громади. Знищено більшість будинків і школу. Люди змушені жити в розбитих хатах, ховатися в підвалах. Вони благають про можливість евакуюватися, але окупанти не дають людям виїхати. Третій тиждень в окупації жителі селища Високопілля. Люди залишаються без водопостачання, світла, газу, у багатьох закінчилася їжа. По селищу постійно ведеться вогонь окупантів, багато будівель повністю зруйновано. Рашисти грабують, викрадають та вбивають мирних мешканців. Відбирають документи та мобільні телефони", - написала омбудсменка.

Людмила Денісова звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти вчинення РФ військових злочинів і злочинів проти людяності та порушень прав людини в Україні.

Раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Херсоні критично бракує продовольства та медикаментів. В особливій групі ризику опинилися новонароджені діти, яким не вистачає дитячого харчування та засобів гігієни, а також тяжко хворі люди.

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