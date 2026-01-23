Селезньов про форсування Дніпра: це нереально, але диверсійні групи РФ можуть спробувати

Російські військові / © Associated Press

Військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що масове форсування Дніпра російськими окупантами наразі є нереальним, навіть попри морози та часткове замерзання річки.

Про це він сказав в ефірі Українського Радіо, коментуючи побоювання мешканців Херсона через кригу на Дніпрі.

“Бронетехніка по кризі — це нереально”

За словами Селезньова, ворог може спробувати скористатися погодними умовами, але йдеться лише про дії малих або надмалих штурмових груп чи диверсійно-розвідувальних підрозділів.

Водночас пересування по кризі бронетехніки чи танків він назвав нереальним.

Експерт наголосив, що нині поле бою залишається “прозорим”, а будь-яке накопичення сил і техніки на лівому березі Дніпра фіксується завчасно.

Українські сили бачать підготовку ворога

Селезньов зазначив, що будь-які приготування росіян до можливого форсування не залишаться непоміченими, після чого по противнику працюють українські оператори дронів та артилерія.

Також він нагадав, що окупанти вже раніше намагалися атакувати острови в дельті Дніпра, однак зазнавали втрат і не досягли успіхів.

Загроза на островах та безпілотні катери

Коментуючи повідомлення про можливе використання росіянами безпілотних катерів, Селезньов заявив, що острови на Дніпрі здебільшого перебувають у так званій “сірій зоні”, де будь-які підрозділи добре видно з повітря, а коригування артилерії дозволяє швидко знищувати цілі.

Він також підкреслив, що такі катери можуть діяти лише на відкритій воді, а українські дрони часто знищують навіть швидкісні цілі.

Ситуація біля Степногірська залишається складною

Окремо експерт звернув увагу на бойові дії в районі Степногірська, де росіяни намагаються просуватися узбережжям колишнього Каховського водосховища, обходячи українські позиції західніше.

Втім, за його словами, там переважно діють невеликі штурмові групи або ДРГ, без ознак масштабної концентрації сил.

Логістика росіян ускладнена

Селезньов додав, що зимові умови та відсутність “зеленки” роблять переміщення російських сил більш помітним, а логістика окупантів значно ускладнена. Українська розвідка та дрони здатні фіксувати рух ворога на значній відстані.

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, чи перейдуть росіяни замерзлий Дніпро: військовий оцінив загрозу прориву.