"Селидівська м'ясорубка": Коваленко розповів про величезні втрати окупантів

Місто Селидове Донецької області вже понад два тижні штурмують російські загарбники. Окупанти ведуть наступальні дії одночасно з кількох боків, але українські захисники тримають оборону.

Про втрати окупантів на Селидівському напрямку розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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"У районі Селидового російські окупаційні війська на добу втрачають до роти і більше, без можливості прорватися до міста. Селидівська м'ясорубка", – зазначив Коваленко.

Нагадаємо, ворожі штаби на Донеччині кожного дня женуть вперед нові групи російських штурмовиків. Для більшості з яких — то дорога в один кінець.

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