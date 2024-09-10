"Селидівська м'ясорубка": Коваленко розповів про величезні втрати окупантів

Спроби захоплення Селидового щодня коштують росіянам роти солдатів вбитими та пораненими.
Місто Селидове Донецької області вже понад два тижні штурмують російські загарбники. Окупанти ведуть наступальні дії одночасно з кількох боків, але українські захисники тримають оборону.
Про втрати окупантів на Селидівському напрямку розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
"У районі Селидового російські окупаційні війська на добу втрачають до роти і більше, без можливості прорватися до міста. Селидівська м'ясорубка", – зазначив Коваленко.
Нагадаємо, ворожі штаби на Донеччині кожного дня женуть вперед нові групи російських штурмовиків. Для більшості з яких — то дорога в один кінець.
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