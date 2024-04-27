"Село має певне тактичне значення для РФ": військовий про просування ворога біля Очеретиного

Військовослужбовець ЗСУ та експерт із питань національної безпеки Іван Варченко розповів про ситуацію біля Очеретиного на Донеччині. За його словами, вклинювання противника до населеного пункту має певне тактичне значення для росіян.

Про це він сказав в ефірі "Еспресо".

"Щодо ситуації біля Очеретиного, то вклинювання противника має певне тактичне значення для росіян, але не більше. Бо ми розуміємо, що ті, хто зайшов у цей клин, з великою ймовірністю смертники, які звідти не повернуться", - розповів він.

За його словами, противник зміг просунутися в Очеретиному через брак боєприпасів, якими ЗСУ могли стримувати російську орду на дальніх підступах, зокрема й по селу Очеретине.

"Щодо Очеретиного, то сьогодні, 27 квітня, зранку була інформація від Генштабу ЗСУ, що цей населений пункт під контролем України. На одній третині стоїть російська орда, ведеться робота по її знищенню. Довіряймо тому, що йде від українських військових джерел стосовно ситуації по фронту", - наголосив Іван Варченко.

Нагадаємо, видання The Daily Telegraph писало, війська РФ росунулись в Очеретиному через помилку в ротації ЗСУ.

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