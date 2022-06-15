Село поблизу Гостомильського аеропорту першим потрапило під обстріл вертольотів: люди пригадують жах пережитого

Село Блиставиця, яке неподалік Гостомельського аеропорту, і досі оговтується від місячної окупації - з перших днів повномасштабної війни.

Щоб хоч якось підбадьорити місцевих, до них приїхали б’юті-майстри, навести красу, а головне - вислухати та підтримати людей змучених звірствами рашистів, йдеться в ТСН.

Стрижки, манікюр, педікюр, масажі і фарбування брів роблять усе безкоштовно в місцевому будинку культури. Сюди сходяться місцеві і розповідають про пережите. «З нас все почалося, ми тут живемо в Блиставиці на кордоні із Гостомелем. Почали літати гелікоптери, 30-40 штук і вони почали обстрілювати все з ракет. Мені влетіла в кришу ракета і вилетіло в стіну. І це було в перші дні, коли вони висаджували свій десант на аеродромі», - розповідає місцевий Дмитро.

Разом із людьми плачуть і майстри, які слухають їхні розповіді.

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А от Олені Швидкій не до краси, її і досі трусить, коли згадує події ранку 24 лютого. Над головами кружляла російська авіація. Лише за кілька кроків від будинку - паркан Гостомельського аеродрому. Тож від обстрілів з вертольоту із чоловіком ховалася під сходами, а пообіді з дому втекли. Їхній будинок став першим у селі, який окупанти перетворили на руїни.

Брат Олени - Олег - намагався загасити палаючий будинок, але марно. Натомість - бачив, як колона ворожої техніки проїжджала повз. «Десь години три йшла колона на Київ. Сиділи в балаклаві, в окулярах. Хальоні такі товариші», - пригадує чоловік.

Дім його і мамин також не вцілів, як сусідній дім від Олени. Місцеві пригадують, що ворожі обстріли тут не стихали ні на мить. «Снайпери, інколи кулеметники, і САУ били в бік Бучі», - розповідають люди.

На цій же вулиці своє горе, безупину плачучи, переживає і Ганна. У її будинку, який ще донедавна був двоповерховим, лишилися лише стіни. Як палала хата жінка не бачила, від війни втекла до сина до Бучі, але окупація застала її і там у підвалі. Інколи навіть не було чого їсти. «Ми нічого не їли, ми раз на день кусочок колбаси їли», - розповідає жінка.

Тепер Ганна з чоловіком ночує в бані, це єдина вціліла споруда у господі.

Загалом у селі російські окупанти на руїни перетворили 24 приватних і 7 будинків у дачному товаристві. Та найбільшою трагедією стало убивство окупантами людей. «Загинуло 6 людей наших блиставицьких і 5 людей загинуло на садових товариствах», - розповідають місцеві.

Одних - забивали до смерті, інших розстрілювали під час евакуації. «Хлопчина 15 років і пара пенсіонерів . Вони виїздили у бік Мароцького, їхню машину розстріляли з лісу. Навіть спочатку тіла не дозволяли забрати», - розповідають люди.

Щоб хоч трохи приглушити людям біль від пережитого до села і з’їхалися б’юті-майстри, це їхній четвертий вояж деокупованою Київщиною. За свої послуги фахівці грошей не беруть. Хоч є і відомі майстри, серед клієнтів яких зірки шоу-бізнесу, прокурори та депутати. Як у стиліста Діва Батерфляй, який нещодавно співпрацював із переможцями Євробачення гуртом «Калуш». Сьогодні ж підбирає блиставчанам одяг з гуманітарної допомоги. Він намагається розрадити кожного, підбадьорити. Дуже радіє, коли зі змучених обличь блиставчан хоча б на мить зникає біль і з’являється радісна усмішка. «Кожен воює на своєму фронті. Наш фронт - це дати хоч трошки краси, відчути себе хоч на хвилиночку прекрасним», - каже стиліст.

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