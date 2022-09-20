Село-привид: ЗСУ показали, який вигляд має звільнене від окупантів Богородичне (відео)

Населений пункт нещодавно було звільнене підрозділами ДШВ ЗС України.
Українські бійці показали, у що російські окупанти перетворили село Богородичне Донецької області.
Відповідне відео опублікували на офіційному телеграм-каналі Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
"Село-привид. Будинки розбиті, дороги всіяні величезними вирвами та усюди розкидані речі російських загарбників. Так виглядає село Богородичне Донецької області, нещодавно визволене підрозділами ДШВ ЗС України", - йдеться у дописі до відео.
Зазначається, що в районі цього населеного пункту точилися жорсткі бої. Російські окупанти тривалий час проживали в монастирі. По церковним будівлям був нанесений удар противником вже після того, як українські воїни взяли село під свій контроль та провели зачистку від недобитків, зазначили в ДШВ ЗСУ.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 209-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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