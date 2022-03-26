"Селяни голіруч беруть у полон пілотів збитих російських літаків": Зеленський розповів і про тракторні війська

Зокрема, захоплюють найновіші зразки військової техніки, які РФ намагалась зберегти в таємниці.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що звичайні селяни голіруч беруть у полон пілотів збитих російських літаків, а фермери забирають ворожу техніку на полях.

Про це він сказав у відеозверненні 26 березня.

"Прості українські селяни голіруч беруть у полон пілотів збитих російських літаків, які падають на нашу землю. Наші тракторні війська, українські фермери забирають російську техніку в полях і віддають їх нашим Збройним силам України. В тому числі – найновіші зразки, які Росія намагалась зберегти в секреті. А тепер окупанти їх кидають на нашій землі і просто тікають", – розповів президент.

"В принципі, правильно роблять. Бо їм звідси краще втекти, ніж померти. Інших альтернатив просто немає і не буде. Кожен і кожна в Україні об’єднались і всю свою енергію вже більше місяця віддають оборони нашої держави", – додав Зеленський.

Україна єдина у прагненні жити вільно, незалежно й заради власних мрій, а не чужих хворих фантазій. Опубліковано Володимиром Зеленським Субота, 26 березня 2022 р.

Нагадаємо, президент також висловив переконання, що російським окупантам не вдасться надовго окупувати Славутич Київської області. Тож голова держави порадив окупантам йти геть, поки вони ще можуть ходити.