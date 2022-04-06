Селяни на Чернігівщині під окупацією були змушені пити технічну воду і пекти коржі з корму для тварин

Селяни на Чернігівщині під окупацією були змушені пити технічну воду і пекти коржі з корму для тварин

Люди з жахом пригадують залякування росіян.

Населені пункти на східному напрямку від Києва оговтуються від російської окупації. Загарбники полишали за собою десятки спалених будинків, груди понівеченої техніки і спогади місцевих про найстрашніший місяць у житті.

Про це йдеться в ТСН.

На столичних Позняках волонтери ладнають автівки з провіантом. Вирушають до селища Нова Басань, на межі Київщини і Чернігівщини. На дорогу, яка в мирний час займає від сили годину, зараз потрібно три.

Пані Оля показує наслідки місячного хазяйнування росіян. Один з окупантів облюбував собі на подвір’ї вогневу точку - в туалеті. «В туалеті у нас хтось засів, я не знаю, чи снайпер, чи хто він там», - розповідає жінка.

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Увесь час окупації вона сиділа в хаті. Кілька разів “асвабадітєлі” приходили вимагати консервації і хліба.

«Хлеб печь умеешь?» Кажу, що ні, що я йому скажу, що я хліб умію пекти? І сусіди вміють, там два повари, що ж йому, хліб буду пекти, ви про що? Я сиділа, технічну воду пила, бо не просила, щоб вони мені води принесли», - розповідає жінка.

Та навіть для себе пекти немає як, борошно закінчилось. Селянам доводилось робити коржики з того, чим зазвичай кормлять худобу. «Перетовчили та от коржики якісь на соді, там трохи соди було, робили з дерті, а з чого ж», - додає жінка.

Навколо волонтерської машини вже за кілька хвилин роїться натовп місцевих. Пакети з продовольством та ліками тут дуже на часі, бо магазини досі не працюють. В черзі люди розповідають, що довелося пережити в окупації. «Каже, як ваші начнуть на нас наступати, я тебе підпалю. А старша стоїть і просить: «Дядьку, не забирайте нашого тата», - розповідає місцева мешканка.

Нову Басань наші армійці звільнили майже миттєво. Дрон зняв унікальні кадри, як український танк наодинці веде бій з колоною рашистів. Ворог взагалі не розуміє, звідки по ньому прилітає, тому хаотично обстрілює все навколо.

«Швиденько, за 2 години вони обробили їх, 2 години - і все було зроблено, молодці хлопці», - розказують місцеві.

Населені пункти на східному напрямку від Києва оговтуються від російської окупації

На вулицях результати роботи українських військових - ворожі БТРи досі догорають на подвір’ях.

По собі рашисти лишили купу нерозірваного залізяччя. Армійці прочісують вулицю за вулицею, аби тут знову ходити було безпечно. Ну, й трофеї - під час звільнення Басані росіяни кинули свій танк, який попередньо посадили в багно. Над машиною вже чаклують наші механіки. Кажуть, пошкоджень майже немає - там підкрутити, тут залити воду і панцерник знову на ходу. Ще день-два - і цей танк уже битиме своїх колишніх власників.

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