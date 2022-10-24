Селяни на Кіровоградщини власними силами відремонтували багатоквартирний будинок для переселенців

Від початку війни населення Пантазіївки зросло на майже дві сотні мешканців.

У селі на Кіровоградщині місцеві жителі власноруч реконструюють багатоквартирний будинок для переселенців, йдеться в ТСН.

Людям, які тікали з лінії зіткнення до Пантазіївки, віддали всі порожні хати, а коли зрозуміли, що житла на всіх не вистачає, - взялися за реконструкцію багатоквартирного будинку.

До трикімнатної щойно відремонтованої квартири заселилася родина з Краматорська, їх семеро людей. Від російських обстрілів вимушені були тікати кілька поколінь родини.

В Краматорську їжу готували на вогнищі біля своєї багатоповерхівки, а нині радіють воді з крану. "Люди добрі допомогли. Сусіди нам і ліжко, і стільці давали, і до доріжок, і продукти іноді просто приносять. Тож тут без слів", - каже Костя.

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До війни у Пантазіївці жило сімсот людей. Від "руского міра" сюди втекло ще майже дві сотні. Спочатку біженців селили в порожні хати, а коли місця забракло, у громаді взялися за реконструкцію 16-квартирного будинку, який стояв пусткою. Колись двоповерхівку будували для працівників соціальної сфери, але з часом пожильці з’їхали. Порожніми залишилися квартир, які на балансі сільради.

Дах, стіни та вікна є, а все інше довелося робити власним коштом сільраді. Провели водогін, повністю відновили діряву каналізацію. Матеріали закупили місцеві фермери, а от ремонти у квартирах селяни роблять власноруч.

Заселити сюди можна ще з десяток сімей, були б гроші на матеріали на подальші ремонти. У сільраді тим часом розмірковують про статус цього житла. Голова каже, якщо гості захочуть залишитися в селі і після війни, немає перепон для того, щоб вони отримали квартири назавжди. Якщо ж повернуться додому - в їхні кімнати заселять інших, кому потрібне житло.

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