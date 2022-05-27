Селяни поряд з білоруським кордоном спостерігають за прольотами ракет і проводять власну розвідку

Чергові рухи з боку Білорусі загрожують ракетними ударами,і мешканці прикордонних сіл на власні очі бачать, як ракети летять над хатами.

Мешканці тамтешніх сіл про те, що коїться в сусідній країні, дізнаються і завдяки своїй розвідці, йдеться в ТСН.

А поки розводять господарку і максимально засаджують городи і поля. Не лише для себе, кажуть, а щоб була можливість у тяжкий час поділитися з українцями, які через війну потребуватимуть харчів. Хоча і самі поглядають часто, чи бува що не летить і чи ворог не суне від кордону…

«Всі на вулицю вибігли, отак над нашою хатою летіло 2 штуки. Сказали, що бомблять. Я злякалась і ми всі йшли в підвал», - розповідають мешканці про побачені в повітрі ракети.

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Не тільки ракет, але і імовірного наступу з колись дружньої Білорусі, яка підігрує Росії у війні, очікують у прикордонних селах. Особливо, коли по той бік лунає брязкання зброї. В українському Генштабі щодня інформують: «Зростає загроза ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої держави з території республіки Білорусь. Агресор перемістив ОТРК «Іскандер-М» до Брестської області, посилено ведуть розвідку, розгортаються додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області», - зазначає речник Генштабу ЗСУ Олександр Штупун.

Відтак у військовій адміністрації зокрема прикордонної Рівненщини вкотре нагадують, наших військових не знімати на відео і не фотографувати. І навіть по телефону розміщення не обговорювати.

«Ми маємо розуміти, що прикордонна область може бути об’єктом і прослуховування навіть ворогами наших абонентів», - запевняє керівник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль

Та панікувати не варто - за кордоном слідкують пильно. Щоб ворог не пройшов, окрім заходів від наших військових, замінування лісів та пасток для окупантів від знавців поліського краю, місцеві ще й проводять власну розвідку у Білорусі. «На скільки ми чуєм, то вже масово починають військовослужбовці розривати контракти, звільняються з армії і виїжджають за кордон. Тому що вони не хочуть йти сюда воювати», - каже голова ОТГ Алік Новік.

Інформацію, кажуть, дізнаються із першоджерел – від білорусів, які усвідомлюють, що воювати з Україною не треба. Отримують інформацію і як просуваються військові навчання у сусідній країні і як пропагандисти поширюють фейки. «Ходять чутки, що нам треба Гомельська і Брестська область. То вона нам не треба. Ми на своїй землі себе нормально почуваємо», - додає голова.

Чужого не треба, кажуть і чиновники, і військові, і місцеві, але свого ніхто не віддасть. «Тут дорога тільки одна. І, не дай Бог, якщо сюда прийдуть з мечем, то тут буле зовсім інша війна. За західні рубежі не переживайте, все тут добре», - каже місцевий мешканець Іван.

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