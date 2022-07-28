Сенат США ухвалив резолюцію із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Росію можуть визнати державою-спонсором тероризму. Відповідну резолюцію ухвалив Сенат США.

Про це пише видання New York Times.

“Сенат одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Дж. Блінкена оголосити Росію державним спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, які призвели до загибелі незліченної кількості невинних чоловіків, жінок і дітей”, - акцентує NYT.

Цікаво, що якщо РФ визнають державою-спонсором тероризму, вона потрапить в список ізольованих у світі країн. В переліку вже є КНДР, Іран, Судан і Сирія.

Ізоляція передбачає жорсткі економічні й політичні санкції з боку США. Вони включають:

Заборону на постачання - експорт і продаж - зброї.

Контроль за експортом товарів подвійного призначення.

Заборону на економічну допомогу.

Накладання фінансових та інших обмежень.

Нагадаємо, що в Росії депутати внесли в Держдуму законопроект про визнання України терористичною державою.

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