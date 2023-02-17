Сенат США знову розгляне резолюцію про визнання дій РФ в Україні геноцидом

Сенатор закликав уряд США та їх союзників підтримати Україну у боротьбі проти російської агресії.

До Сенату США повторно внесли резолюцію про визнання геноцидом українського народу дій Росії в Україні. Документ готовий до винесення на голосування у Сенаті.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на повідомлення офісу сенатора Джима Ріша зі штату Айдахо – співавтора резолюції.

"Минув рік від початку жорстокої та невиправданої війни Путіна проти України. Стає абсолютно очевидним, що Росія здійснює геноцид. Прийшов час американському уряду назвати це тим, чим воно є, і співпрацювати з нашими союзниками, щоб провести розслідування та притягнути до відповідальності винних у цій жорстокості", – прокоментував Ріш.

У резолюції сенатори закликають США разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу.

Зазначимо, резолюція спрямована, зокрема, на підтримку трибуналів та міжнародних кримінальних розслідувань для притягнення російських політичних лідерів і військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид.

Резолюцію щодо визнання дій Росії геноцидом 7 грудня підтримав Комітет із питань міжнародних відносин Сенату США. Вона готова до винесення на голосування у Сенаті.

Співавторами резолюції є сенатор-республіканець Ріш та сенатор-демократ Кардін. Крім них, резолюцію підтримали 14 інших сенаторів від обох партій. Вони внесли схожу резолюцію наприкінці грудня 2022 року, після початку роботи нового складу Сенату процедура передбачає повторне подання резолюцій.

Нагадаємо, законопроєкти про визнання Росії державою-спонсором тероризму та про визнання дій Росії в Україні геноцидом внесли до Конгресу США ще у жовтні. Комітет Сенату США підтримав резолюцію про визнання дій РФ в Україні геноцидом.

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