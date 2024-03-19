Сенатор Грем під час візиту до Києва закликав посилити мобілізацію – Washington Post

Член Республіканської партії та Сенату США Ліндсі Грем під час свого візиту до Києва 18 березня закликав українських депутатів ухвалити новий закон про мобілізацію.

Про це пише Washington Post.

За даними видання, Грем закликав українських депутатів до "швидких законодавчих дій" у той час, коли американські законодавці все ще не можуть ухвалити закон про допомогу Україні на 60 млрд доларів.

Окрім цього, Ліндсі Грем закликав українців не засновувати свої рішення про вступ до армії на тому, чи продовжують їх підтримувати Сполучені Штати.

"Що б ми не робили, ви повинні боротися. Незалежно від того, що ми робимо, ви воюєте за себе", - цитує його слова Грема Washington Post.

"Ви боретеся за своє життя, тому ви повинні служити – не у 25 чи 27 років", – так Грем прокоментував звільнення від призову чоловіків віком до 27 років.

Сенатор Ліндсі Грем також розкритикував повільні поставки наданих США ракет великої дальності ATACMS, сказавши, що вони "мали бути тут ще вчора".

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон обіцяє розблокувати допомогу Україні, але зі змінами.

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