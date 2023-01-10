Сенатор США порівняв Путіна з Гітлером та закликав збільшити військову допомогу Україні

Американський сенатор Ангус Кінг порівняв дії російського диктатора Володимира Путіна з діями лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера та закликав зробити все можливе, щоб зупинити його.

Про це він заявив у інтервʼю виданню CBS News після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським минулого тижня.

Кінг заявив, що Гітлера можна було зупинити на початку його агресивної політики, але цього не сталось і по всьому світу загинули 55 мільйонів людей. Російський диктатор Володимир Путін хоче відновити СРСР і його потрібно зупинити, допомагаючи Україні.

"Було б катастрофічно припинити допомогу Україні в цей момент. Я просто попросив би тих людей, які піднімають цей галас, почитати трохи історії. Погугліть Судети в 1938 році, Рейнську область в 1936 році, коли Гітлера можна було зупинити", - підкреслив сенатор.

Він розповів про два фактори, які вимагають серйозно наростити військову допомогу Україні саме зараз.

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"Насамперед - це захист українців. Я маю на увазі, що їх просто б'ють. Це занадто м’яке слово з точки зору їхньої енергетичної інфраструктури. Тож, частина протиповітряної оборони, ракети Patriot. Але те, що відбувається на сході, є, по суті, окопною війною. Це майже Перша світова війна. Це жахливо. І ця броньована техніка призначена для боротьби з цим. Ми маємо дати українцям шанс боротися з цим вторгненням. Уявіть, ніби наше східне узбережжя, від Мен до Флориди, а потім на захід до Х’юстона, Техасу, було окуповане іноземною державою. Так само весь східний кордон України окупований. І саме там буде ця боротьба. І тому ці маневрені транспортні засоби будуть такими важливими", - підкреслив Кінг.

Також сенатор заявив, що військова допомога Україні це не благодійність, а особистий інтерес країн Заходу. Він підкреслив, що українці зараз воюють за західні цінності, тому мають розраховувати на постачання військової допомоги.

Кінг зазначив, що для забезпечення обліку допомоги, яку надають країни Заходу, Україна співпрацює з провідними аудиторськими та бухгалтерськими компаніями.

"Ми зустрічалися з багатьма офіцерами й рядовими, їхніми фінансистами… Вони обліковують кожну запчастину, яка надходить до країни. Крім того, у нас є генеральний інспектор з Пентагону, який приїде, здається, наступного місяця. Я був дуже вражений рівнем підзвітності. І тому цей аргумент про те, що гроші якось витрачаються даремно, я не думаю, що він витримує критики", - сказав сенатор.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має отримати все необхідне озброєння, щоб дати відсіч російським загарбникам.

Також ми інформували, що Франція передасть Україні БТР Bastion і колісні танки AMX-10RC.

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